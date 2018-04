Frauenkulturtage locken vom 4. bis 6. Mai in die Rother Kulturfabrik

ROTH (pm/vs) - Vom 4. bis 6. Mai wird die Kulturfabrik zur großen Bühne für alle Künstlerinnen. Im Rahmen der 7. Frauenkulturtage erhält die Bevölkerung faszinierende und facettreneiche Einblicke.

Da werden nicht nur Kunstwerke in den Bereichen Malerei, Plastik, Fotografie und Installation gezeigt, sondern die Kulturwelt der Frauen umfassend - auch im Rahmen zahlreicher Workshops - dargestellt. Stichpunkte sind unter anderem Trommeln, Bauchtanz, Lach-Yoga sowie Gesundheit allgemein. Als Besucher sind natürlich auch Männer willkommen. Start ist am Freitag, 4. Mai, 18 Uhr mit einer Vernissage und einer Bauchtanz-Show. Anschließend wird eine Führung durch die Ausstellung angeboten. Am Sonntag gibt es unter anderem um 11 Uhr eine Jazz-Matinée mit Silvia von der Grün sowie um 15 Uhr eine Modenschau von tragbar bis hin zu extravagant. Die Finissage wird am Sonntag, 6. Mai, 18 Uhr, mit Darbietungen des Flötistinnen-Quartetts „Quertett“ begangen.Zwei BenefizkonzerteDamit auch der gute Zweck nicht zu kurz kommt, werden im Rahme der Frauenkulturtage zwei Benefizkonzerte veranstaltet: Am Freitag, 20 Uhr, serviert die bekannte Jazz-Sängerin und Pianistin Hildegard Pohl zusammen mit ihrer Tochter Victoria unter dem Motto „Ein Flügel für Zwei“ musikalische Schmankerl. Die Bandbreite reicht von Bach und Klassik bis hin zum Brubeck-Blues und wildem Swing.Am Samstag, 6. Mai, heißt es dann Blues, Oldies, Folk, spanischen Balladen, Country und französischen Chansond mit „Sylvias Circle“. Beginn ist auch hier um 20 Uhr.Der Eintritt zu den beiden Benefizkonzerten kostet jeweils 15 Euro und wird an der Abendkasse entrichtet. Der Erlös ist für verschiedene Frauenhaus-Projekte bestimmt. Das komplette Programm der 7. Frauenkulturtage kann auf der Internetseite des Landratsamtes Roth oder direkt beim Veranstalterteam abgerufen werden.