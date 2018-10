Literatur für Erwachene von Erich Kästner im Offenen Haus Roth

ROTH (pm/vs) - Das Offene Haus Roth OHA lädt für Freitag, 2. November, ab 19.30 Uhr ein zu einem literarischen Abend mit Werken von Erich Kästner. Heinz-Peter Lehmann trägt eine Auswahl Kästners Gedichte für Erwachsene aus den Jahren 1919 bis 1933 vor. Musikalisch wird er begleitet von Wolfgang Kerscher an der keltischen Harfe.

Erich Kästner, 1899 geboren, war seit seiner Schulzeit publizistisch tätig und ist den meisten von uns als Kinderbuchautor bekannt. Sein „Emil und die Detektive“ erschien 1929 und wurde für den damals gerade 30-Jährigen sofort ein Welterfolg, der in 24 Sprachen übersetzt wurde. Bekannt auch „das doppelte Lottchen“, vielfach verfilmt, wie „das fliegende Klassenzimmer“, „Pünktchen und Anton“ oder „die drei von der Tankstelle“. Kästner zählt zu den bedeutendsten deutschen Dichtern des 20. Jahrhunderts und wurde als Kinderbuchautor weltberühmt.Weniger bekannt sind seine Werke für Erwachsene, wie sein zeitkritischer Roman „Fabian“, (der Gang vor die Hunde), "Schule der Diktatoren", gesellschaftskritische und antimilitaristische Gedichte, Glossen und Essays in denen er sich mit der turbulenten Zeit der Weimarer Republik zwischen 1919 und 1933 auseinandergesetzt hat. Er warnte bereits Anfang der 20 er Jahre vor den Gefahren des erwachenden Nationalsozialismus und eines neuen Krieges. Von 1928 bis 1933 veröffentlichte er 4 Gedichtbände „Herz auf Taille“, „Lärm im Spiegel“, „ein Mann gibt Auskunft“ und „Gesang zwischen den Stühlen“. Die Bandbreite diese rund 450 Gedichte reicht von politisch kritisch mahnend, über satirisch, erotisch, humorvoll, verzweifelt, bis zu gefühlvoll und philosophisch - allesamt wunderschöne und unterhaltsame Lyrik.Sein Werk stand auf der ersten Liste der als „undeutsch“ diffamierten Bücher, die von den Nazis 1933 öffentlich verbrannt wurden.Heute, 90 Jahre später, sind Teile des Werkes Kästners von erschreckender Aktualität. Wieder erwachen Nationalisten in allen Teilen Europas, der Pöbel auf den Straßen hetzt gegen unsere Demokratie.Diese Entwicklung nimmt das OHA zum Anlass, die zeitkritischen, aber auch eine Auswahl anderer Gedichte Erich Kästners an einem literarischen Abend vorzustellen. Der Eintritt ist wie immer frei. Im Nachgang gibt es eine Hutsammlung.Weitere Informationen gibt es auch im Internet.