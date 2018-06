Nacht der Ausbildung am 8. Juni in Roth

ROTH (pm/vs) - Weil junge Leute während der Woche meistens in der Schule sind und am Wochenende nur wenig Lust haben, eine Ausbildungsbörse zu besuchen, geht die Stadt Roth einen anderen Weg: Hier gibt es am 8. Juni Infos in den Abendstunden und in der Nacht.

Von 17 bis 22 Uhr informieren an diesem Tag zahlreiche Unternehmen und Dienstleister über ihre Ausbildungsangebote und duale Studiengänge. Offizieller Startschuss zur „5. Nacht der Ausbildung“ ist um 16.30 Uhr im Rathaushof durch den Ersten Bürgermeister Ralph Edelhäußer. Ab 17 Uhr starten dann die kostenlosen Shuttle-Busse im 30-Minuten-Takt vom Bayka-Parkplatz an der Otto-Schrimpff-Straße. So erreichen die Jugendlichen mit und ohne ihre Eltern die verschiedenen Standorte in und um Roth. Mehr als 100 verschiedene Ausbildungsberufe, Praktikumsmöglichkeiten und duale Studiengänge werben um die Gunst der Schülerinnen und Schüler. Vetreten sind dabei Berufe aus dem kaufmännischen, handwerklichen und gewerblichen Bereich ebenso wie Berufe mit technischen oder sozialen Inhalten. Auch der öffentliche Dienst ist mit seinen Angeboten vertreten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Firmen und den verschiedenen Standorten gibt es im Internt unter www.nacht-der-ausbildung-roth.de