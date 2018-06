Sicher ist sicher: in Schwabach und im Landkreis Roth werden Impfbücher überprüft

REGION (pm/vs) - Ab nächstem Montag werden von Lehrerinnen und Lehrern in der Stadt Schwabach und dem Landkreis Roth die Impfbücher aller „Sechstklässler“ eingesammelt und an das jeweilige Gesundheitsamt weitergeleitet. Dabei geht es nicht um Kontrolle, sondern um den Schutz vor möglicherweise lebensgefährlichen Infektionskrankheiten.

Wissenschaftliche Basis

Weitere Informationen zum Impfschutz

Das Einsammeln ist vom 18. Juni bis 17. Juli 2018 geplant. Die eingesendeten Impfbücher werden anschließend von den Sozialmedizinischen Assistentinnen des „Schulärztlichen Dienstes“, Claudia Bauer-Helmstätter, Nicol Maget, Heike Röck und Marion Bilek unter die Lupe genommen. Sie schauen die Impfbücher hinsichtlich des aktuellen Impfstatus durch und geben diese anschließend mit möglichen Impfempfehlungen zurück. Dieses kostenlose Angebot soll den Eltern eine Hilfestellung für ein Update in Sachen Impfschutz für ihr Kind bieten. Das Impfen selbst ist dann aber Sache der jeweiligen Haus- und Kinderärzte.Bei vielen Eltern weckt der Begriff „Kinderkrankheiten“ die Vorstellung harmloser Fälle, die leicht und folgenlos verlaufen. Auch wenn in Deutschland durch konsequentes Impfen viele Infektionskrankheiten nur noch sehr selten vorkommen, sind Masern, Mumps, Keuchhusten und Co. alles andere als „Kinderkram“ und ziehen nicht selten schwere Komplikationen nach sich. Manche Kinder leiden sogar lebenslang unter Folgeschäden. Dies kann auch mit den Mitteln der modernen Medizin nicht verhindert werden.Das Bayerische Ministerium für Gesundheit und Pflege hatte vor rund zehn Jahren erstmals die Gesundheitsämter veranlasst, diese Impfbuch-Kontrollen anzubieten, um Impflücken zu schließen.In den jährlichen Statistiken der letzten Jahre zeigte sich immer wieder, dass unter anderem die Masern auf dem Vormarsch sind. Außerdem steht es um die Auffrischungsimpfungen, wie Tetanus, Diphtherie oder Polio, welche im frühen Teenager-Alter erstmals wiedergeimpft werden sollten, nicht immer zum Besten. Mit der Durchführung der Impfbuchkontrollen möchte die landesweite Initiative mögliche Impflücken aufdecken und Impfempfehlungen aussprechen. Daher sieht das Team des Rother Gesundheitsamtes seit Mitte Juni 2018 die Impfpässe von gut 1700 Kindern durch.Basis dieser Empfehlungen ist dabei immer der aktuelle Impfkalender der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut. Dieser sieht folgende Impfungen vor: Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis B, Hib, Pneumokokken, Meningokokken, Masern/Mumps/Röteln, Windpocken, Grippe und HPV. In FSME-Risikogebieten, zu denen auch der Landkreis Roth und die Stadt Schwabach gehören, ist zudem die Impfung gegen FSME Standard.• Weitere Informationen zum Thema erteilen die Gesundheitsämter Roth und Schwabach.• Gesundheitsamt Roth, Allersberger Straße 29 ,Telefon: 09171/81-1601 ; Mailadresse: Gesundheitsamt@Landratsamt-Roth.de; Internet unter: www.gesundheitsamt-roth.de.• Gesundheitsamt Schwabach, Regelsbacher Straße 9, Telefon 09171/81-1620.