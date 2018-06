Stadt Roth: Dieses Willkommen kann man nicht übersehen!

ROTH (pm/vs) - Nicht nur mit dem üblichen „Herzlich-Willkommen-Schild“, sondern mit zwei voluminösen Bannern begrüßt die Stadt Roth jetzt bereits am Donaukanal ihre Gäste.

Anfang Juni sind im Industriegebiet „An der Lände“ an den beiden Personenanlegestellen Nord und Süd zwei „Herzlich willkommen“- Plakate angebracht.Die Banner, ein Gemeinschaftsprojekt der städtischen Tourismusabteilung und des Stadtbauamtes mit freundlicher Unterstützung der beiden Unternehmen EZF GmbH und Hafen Nürnberg-Roth GmbH, begrüßen ab sofort auf einer Breite von 10 Metern in deutscher und englischer Sprache sowohl die ankommenden Flusskreuzfahrt-Gruppen, als auch die vorbeikommenden Schiffe, Radfahrer und Spaziergänger.Das Grafikbüro Grabbert Werbung kombinierte das gelungene Panoramabild des Rother Fotografen Christian Klar mit dem städtischen Corporate Design in einer ansprechenden Form, so dass Bürgermeister Ralph Edelhäußer, Tourismus-Leiterin Anke Freiman, Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann, der Leiter der Landkreis-Tourismusabteilung Jörg Ruckriegel sowie der geschäftsleitende Beamte Stefan Krick mit großer Freude und ausgestatte mit Fähnchen die neuen Banner erstmalig in Augenschein konnten.