Stadt Roth pflanzt Wildkräuter für Bienen und andere Insekten

ROTH (pm/vs) - Bienen, Hummeln und Schmetterlinge lieben Wildkräuter. Da diese jedoch meistens als Unkraut in Gärten und öffentlichen Anlagen bekämpft werden, verschwinden auch die nützlichen Insekten. Die Stadt Roth versucht, mit Wildkräuterpflanzungen dagegen zu steuern.

Natürlich helfen auch die bereits seit einigen Jahren von der Stadtgärtnerei Roth angesäten Blumenwiesen. Sie verschönern zudem das Stadtbild, werden aber in der Regel innerhalb weniger Jahre von den so genannten „Ungräsern“ verdrängt. Wildkräuterwiesen brauchen zwar mehr Zeit, bis sie ein schönes Blütenbild entwickeln, dafür sind sie widerstandsfähiger und liefern reichlich Nahrung für die bestäubenden Insekten. In Roth entstehen aktuell die ersten dieser „Insektenmagneten“ an der Mühlgasse, vor dem Stadtbauamt in der Allee und im Stadtgarten. Über 30 zur Auswahl stehende Wildkräuterarten, darunter Bergminze, Salbei, Indianernessel oder Oregano werden dort eingesetzt.Schilder mit der Aufschrift „Roth blüht für Bienen“ verweisen auf die neuen Pflanzungen, Blumenwiesen und Rasenflächen. Im Internet ist eine Übersicht der „Top 30 Bienenstauden“ aufgelistet. Gartenbesitzer, die den geflügelten Freunden etwas Gutes tun wollen, erhalten wichtige Anregungen.