Stadt Roth sucht dringend Schulweghelfer

ROTH (pm/vs) - Die Stadt Roth sucht dringend einige Frauen und Männer, die bereit sind ab dem Beginn es neuen Schuljahres, Mädchen und Buben sicher über die Straße zu führen. Einsatzort ist die Grundschule Gartenstraße.

Bitte melden

Gerade die Kleinsten können die erheblichen Gefahren des Straßenverkehrs oft nicht richtig einschätzen. Um den Schulweg so sicher wie möglich zu machen, Kinder auf Gefahrenquellen hinzuweisen und ihnen ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu zeigen, leisten die ehrenamtlichen Schulweghelfer wichtige Dienste. An der Grundschule Gartenstraße wird aktuell dringend ein/eine Schulweghelfer/in ab11. September 2018 gesucht. Daher bittet die Stadtverwaltung und Schulleitung um Unterstützung. Wer Freude am Umgang mit Kindern hat, und die Grundschüler sicher durch den Straßenverkehr zur Schule begleiten und sich ehrenamtlich engagieren möchte, möge sich bitte melden. Die Begleitung findet an allen Unterrichtstagen statt. Die üblichen Einsatzzeiten sind in der Regel morgens zum Schulbeginn von 7.30 bis 8.00 Uhr und mittags nach Unterrichtsende von 11.15 bis 13.15 Uhr. Der Standort kann auch von mehreren Ehrenamtlichen betreut werden, die sich die Einsatzzeiten untereinander aufteilen. Die ehrenamtlichen Schulweghelfer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Für nähere Informationen und weitere Details sind die beiden Kontaktstellen - Grundschule Gartenstadt und Stadt Roth - zuständig.• Grundschule Gartenstraße (erreichbar bis 31. August und dann wieder ab 3. September) Telefon: 09171/8901130, oder per E-Mail: vs.roth.gartenstrasse@t-online.de• Stadt Roth, Telefon 09171/848-111, -122 oder -123, oder per E-Mail: hauptamt@stadt-roth.de