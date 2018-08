Eine Ausbildungsstelle 2018 auf den letzten Drücker finden!

Über 400 Ausbildungsstellen sind derzeit im Landkreis Roth unbesetzt. Besonders viele Azubis werden im Handwerk, in der Gastronomie, im Handel und im Gesundheitswesen (Arzt- und Zahnarztpraxen) gesucht. Doch es gibt darüber hinaus zahlreiche Angebote in fast allen Berufen von Altenpfleger/in bis Zimmerer und in allen Orten von Abenberg bis Wendelstein. Auch in der Industrie stehen noch einige Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfü- gung (beispielsweise Verfahrensmechaniker/in Kunststoff und Kautschuktechnik). Dagegen sind die Ausbildungsplätze in den Büroberufen und im IT-Bereich weitestgehend besetzt.Es ist noch nicht zu spät für eine Bewerbung: Die meisten Arbeitgeber schließen auch nach dem 1. September Ausbildungsverträge ab. Bis zum Jahresende haben junge Leute auf jeden Fall eine Chance und können normalerweise den versäumten Stoff der Berufsschule noch gut nachholen.