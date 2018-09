Vitamin D – der unterschätzte Mangel

Roth : Kiss Selbsthilfegruppe |

Vitamin D ist wichtig für unsere Knochen (siehe Osteoporose,

Brüche...),die Zellgesundheit, das Immunsystem, die Nerven und



das Gehirn. Nördlich des 37. Breitengrades (Mittelfranken = 49.) sind

ca. 80% – 90% der Bevölkerung damit unterversorgt.

Welche Anzeichen deuten auf einen Vitamin-D-Mangel hin? Wer muss

mit einem Mangel rechnen? Was haben Kneipp-Anwendungen damit

zu tun?

Die heilsamen und schützenden Effekte von Vitamin D können nur

durch eine Vitamin-D-Aktivierung erfolgen. Wie das am Besten

geschehenkann, erfahren Sie an diesem Infoabend.



Referentin: Daniela Zibi, zertifizierte Vitamin-D-Beraterin

Fr, 23.11.2018, 19.30 - 21 Uhr // 4 Euro

Kiss, Sandgasse 5, 91154 Roth



Anmeldung unter KISS Roth:

Tel. 09171 989 73 70

Fax 09171 989 73 71

roth@kiss-mfr.de