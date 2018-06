Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Samstag. 29.09. Alm Abtrieb im Altmühltal

Tageswanderung Kipfenberg - Böhming - Arnsberg – Kipfenberg.

Beim ALTMÜHLTALER LAMM-ABTRIEB IN BÖHMING werden die Lämmer in den Winter verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit können Sie Köstlichkeiten aus dem aromatischen Fleisch der Altmühltaler Lämmer probieren und über den Woll- und Handwerkermarkt schlendern. Nach dem Eintreffen der Schaf-, Lamm- und Ziegenherde an der Böhminger Altmühlbrücke wird die Herde in einem kleinen Festzug über die Brücke geleitet.

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 3 Stunden 12km

Treffpunkt: 07:50 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 08:00 Uhr) Fahrgemeinschaften bilden. Die WF erwartet die Gruppe in Kipfenberg am Parkplatz

Treffpunkt: 09:00 Uhr in Kipfenberg am Parkplatz Bushaltestelle an der Försterstrasse

Wanderführer Silvia Frey Anmeldung Tel.084617057336 bis 28.09.2018

Gäste sind willkommen