E i n Konzert - z w e i Blaskapellen

Schwabach : Markgrafensaal |



Musikzug im TV 1848 Schwabach und DJK Blasmusik Abenberg spielen auf!

Liebe Freunde „echter Blasmusik natur“ – bitte vormerken!Am Samstagabend, den 6. Oktober 2018 lädt der „Musikzug im TV 1848 Schwabach“ und die „Blasmusik der DJK Abenberg“ zu einem gemeinsamen Konzert in den Markgrafensaal in Schwabach ein.Mit dem Konzert lösen unsere Musikfreunde aus Abenberg ihre etwas außergewöhnlichen „Glückwünsche“ zum 60-jährigen Bestehen unseres 48er Musikzuges im vergangenen Jahr „musikalisch“ ein: Sie hatten uns ein Zusammenspiel in einem gemeinsamen Konzert geschenkt.Kommen Sie und genießen Sie mit uns einen Abend mit flotter, geblasener Musik, dargeboten von begeisterten Freizeit-Musikanten/-innen unter der Leitung von Sebastian Pröger, DJK Abenberg/BTV-Landesdirigent und Adelheid Habiger, 48er Musikzug/Dipl.-Musiklehrerin.Wir machen Musik aus Freude, verlangen keinen Eintritt –Spenden werden aber gerne angenommen!Wir machen Musik . . . mach mit! „Fortgeschrittene“ oder „Anfänger“, jung oder alt, finden bei uns „lockere, musikalische Freizeitgestaltung“ unter Gleichgesinnten! Probe jeden Dienstag ab 19.30 h(außer Ferien) am TV 1848!Kontakt: 09122/71371 - musikzugtv1848@ email.de - Über uns: www.musikzug.beim-48er.deDemnächst spielt der „48er Musikzug“:06. Juli – Sommerfest TV 1848 Schwabach20. Juli – Bürgerfest Schwabach28. Juli – Kirchweih Schaftnach