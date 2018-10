Ganz schnell anmelden: Herbstferienprogramm in der Musikschule

SCHWABACH (pm/vs) - Seit den Pfingstferien befindet sich die Musikschule in ihren neuen Räumen – direkt neben der Marionettenbühne. Grund genug, für alle Interessierten die Türen zu öffnen und gemeinsam zu musizieren, gestalten, tanzen und hören.

Am 29. und 30. Oktober – also in den Herbstferien – gibt es ein abwechslungsreiches Workshop-Programm für Menschen von 4 bis 99 Jahren. Die ganztägigen Angebote reichen von der spielerischen Einführung in die Welt der Blasinstrumente über persische Musik und kleine eigene Kompositionen bis hin zur faszinierenden Welt barocker Tänze. Neben Lehrkräften der Musikschule unterrichten Musiker und Tänzer aus Leipzig, München und Nürnberg. Die Workshops beginnen an beiden Tagen um 10 Uhr. Am Montag ist das Ende um 17 Uhr, am Dienstag um 16:15 Uhr. Während dieser Zeit werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Musikschule betreut. Außerdem stehen Snacks und Getränke bereit. Die Teilnahmegebühren betragen für den Workshop pro Tag 35€ / ermäßigt 25€ (also für Kinder und Jugendliche bis 18). Eine Anmeldung bis 25. Oktober ist erforderlich. Weitere Infos unter www.schwabach.de/musikschule.