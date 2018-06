Herrliche Wanderung in den Alpen von Hütte zu Hütte.

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Vorschau:

Sa. 27.10 - So. 04.11. Herrliche Wanderung in den Alpen von Hütte zu Hütte.

Wir werden uns, in dem Winterraum der Hütten, selbstversorgen. Schneeberührung wahrscheinlich. Das Ziel und die Strecke richten sich nach den Teilnehmern und der Wetterlage.

Interessierte bitte bei Roland Stierand anmelden Tel. 09122/873750 o. 01746340205