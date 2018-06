"Hobbala - fränkisch frech!" - Mundartkabarett mit Sven Bach

Schwabach : Kleinkunstbühne Galerie Gaswerk |

Kleinkunstbühne Galerie Gaswerk | SVEN BACH

Fränkisches Mundart-Kabarett und lustige Mundartliedla

„Hobbala – Fränkisch Frech!“



Mundart-Kabarettist, Mundwerkakrobat, Verslasschreiber, Mundartliedlassänger.....viele Bezeichnungen eilen Sven Bach voraus, doch eines bleibt konstant!

Lustige Abend die alle ihre individuelle Note tragen und das ´unterschwellige Motto´: „Die Tränen, däi mer lachd im Leb´m, die brauchd mer nemmer greiner!“



Doch, egal wie man ihn auch bezeichnet, ein lustiger Abend und eine ausgiebige Zwerchfellmassage steht jedem Besucher bei seinen Abenden bevor.

Lustige G´schichtla, Gedichtla und lustige Lieder, zu denen er sich selbst auf der "Quetsch´n" begleitet und seine Spontaneität machen jeden Abend auch zu einer „Belastungsprobe des Zwerchfells“. So ist es auch nur logisch, dass sich das Bayerische Fernsehen (u.a. bei "Närrische Weinprobe", "Franken Helau", "Frankenschau" usw.), das FrankenFernsehen wie auch der Bayerische Rundfunk und Privatsender wie Radio F und Radio Charivari der Künste Sven Bachs bedienen und immer wieder Beiträge von ihm senden.



"Hobbala - Fränkisch Frech!" Ein Name der bereits „Programm“ ist. Letzteres eignet sich hervorragend für Franken, Fränkinnen, Wahlfranken, Sympathisanten und diejenigen, die auch die „software“ der Franken kennenlernen und verstehen wollen. Auch überzeugte „Nicht-Franken“ werden an diesem Abend das eine oder andere „Aha-Erlebnis“ genießen können.



Samstag 27.10.2019, 18.00 Uhr

Kleinkunstbühne Galerie Gaswerk, Nördliche Ringstr. 9, 91126 Schwabach

Kartenvorverkauf: Tel.: 09122/937882

Eintritt 18,-- Euro