In den Herbstferien: Schwabach entdecken mit GPS und Kamera!

SCHWABACH (pm/vs) - Während der Herbstferien ist auf dem Aktivspielplatz ein tolles Programm für alle Mädchen und Buben geboten, die lieber etwas unternehmen als vor dem Computer sitzen wollen.

Auf dem Gelände in der Wasserstraße 1C kann nach Herzenslust gebaut, gebastelt oder über dem Feuer gekocht werden. Außerdem ist der Stadtjugendring mit den Kinderkundschaftern zu Besuch. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe von GPS-Geräten nach aufregenden Plätzen in Schwabach zu suchen oder mit Video- und Action-Kameras spannende Filme rund um Schwabacher Geschichten zu drehen. Der Aktivspielplatz ist am 29., 30. und 31. Oktober jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. November ist Ruhetag. Anschließend gelten die Winteröffnungzeiten. Diese sind immer dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr. Klamotten, die schmutzig werden dürfen, und festes Schuhwerk gehören zur Grundausstattung, da die Aktionen bei jeder Witterung stattfinden.Weitere Informationen gibt es bei Julia Partes und Florian Weber unter der Rufnummer 09122/860336 oder 09122/84226 sowie per E-Mail: aktivspielplatz@schwabach.de