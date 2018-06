Kia Public Viewing in Schwabach: Jochen Scharf bedankt sich bei seinen Sponsoren!

SCHWABACH (vs) - In wenigen Tagen startet das große Kia Public Viewing Festival anlässlich der Fußball WM auf dem Parkplatz Angerstraße. Veranstalter Jochen Scharf hat im Vorfeld die Gelegenheit genutzt, die zahlreichen Sponsoren im Rahmen einer Pressekonferenz vorzustellen und ein herzliches Dankeschön zu sagen.

Veranstalter, Sponsoren & Partner

Rock mit Radio Gong 97.1

Festival als Höhepunkt

Ohne die vielen Mithelferinnen und Mithelfer hätte er dieses Event nicht stemmen können, so Jochen Scharf. Mit der Verlegung des Public Viewings von Roth nach Schwabach möchte er ein Bekenntnis zu seiner Heimatstadt ablegen. Zum anderen sei der Angerparkplatz als Festivalgelände bestens geeignet. Es sei für ihn bei den letzten Fußball-Großereignissen immer ein beträchtlicher Aufwand gewesen, die Autos vom Rother Firmengelände umzusiedeln, um eine Freifläche für die Leinwand und die Besucher zu schaffen.Jochen Scharf betonte auch die gute Erreichbarkeit des Schwabacher Festivalgeländes mit dem Öffentlichen Nahverkehr. Der Schwabacher Bahnhof als Knotenpunkt des regionalen Bahnverkehrs liege praktisch in Sichtweite. Hingucker auf dem Angerparkplatz während der Fußball-WM ist dabei vom 15. Juni bis 15. Juli die Bühne, auf der eine rund 36 Quadratmeter große LED-Leinwand installiert wird. Bis zu 3.000 Gäste und Besucher gleichzeitig können alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung live verfolgen und das bei freiem Eintritt. Die Zahl der geplanten Sitzplätze soll rund 1.000 betragen. Für Getränke sorgt das Team von Casa Fontana, für die Speisen sind DJK und SC 04 Schwabach zusammen mit den Catering Partnern des Casa Fontana zuständig. Geländeöffnung ist immer zwei Stunden vor Spielbeginn.• AXA• B.O.S Franken Security• B & M Marketing GmbH• Casa Fontana• Hausmann Demontage & Containerdienst GmbH• KIA• MarktSpiegel• Metropol Automobile Jochen Scharf Gruppe• Pyraser• Radio Gong 97.1• Rahmer (Gebäudereinigung - Zeitarbeit - Mietservice)• Stadtwerke Schwabach• Werbe- & Stadtgemeinschaft Schwabach• WSV (Preminum Messe - Event - Innenausbau)Rock vom Feinsten bei freiem Eintritt gibt es am Freitag, 15. Juni, von 18 bis 23 Uhr. Im Rahmen der Radio Gong Eröffnungsparty spielt live die Rockband „Dog Stone Tired“. Die Pausen werden von Radio Gong mit DJ und Unterhaltungsprogramm gefüllt.Höhepunkt ist mit Sicherheit das „Golden Vibes Festival“ am Samstag, 16. Juni. Fünf bekannte DJ‘s präsentieren von 13 bis 23 Uhr fette Beats zum Abtanzen und Mitfeiern. An den Start gehen „Lubo“, Ruzo“, „InkedUp“, „Julezz“ und „Rockafella“. Tickets für dieses Event gibt es im Ticket Paradise im ORO Schwabach (Am Falbenholz) vor Ort oder via E-Mail: ticket-paradise.de, bei KIA Metropol Automobile GmbH, Am Pointgraben 16 in Schwabach sowie an der Abendkasse.Das erste Spiel mit deutscher Beteiligung (Deutschland gegen Mexiko) steigt dann am 17. Juni, ebenfalls um 17 Uhr. Die nächsten Begegnungen, die live übertragen werden, sind das Spiel Deutschland gegen Schweden (23. Juni, 20 Uhr) und Südkorea gegen Deutschland (27. Juni, 16 Uhr).Alle weiteren Infos gibt es im Internet.