Mach' mit beim digitalen Schwabach-Spiel!

SCHWABACH (pm/vs) - Einmal selbst Gamedesigner zu werden, das ist der Traum vieler Jugendlicher. In Schwabach gibt es jetzt die Möglichkeit dazu.

Mach' mit!

Weil Nürnberg gerne „Kulturhauptstadt Europas 2025“ werden möchte, ist in sieben Städten und Landkreisen der Metropolregion das Pilotprojekt „gameON2015“ als Teil der Bewerbung gestartet. Die Goldschlägerstadt ist mit an Bord und sucht computerbegeisterte Jugendliche ab 14 Jahren, die unter professioneller Anleitung ein digitales Spiel für Schwabach entwickeln möchten.Dazu werden in drei Workshops (jeweils zwei Tage) die Grundlagen des Game-Designs vermittelt, Geschichten und Rätsel zu verschiedenen Orten in der Stadt entwickelt und anschließend zu einem digitalen Spiel zusammengefügt. Dieses kann dann über eine kostenlose App in der Stadt mobil gespielt werden. Wichtig: Wer Interesse hat, sollte sich alle drei Termine freihalten. Als Veranstalter zeichnen die Kommunale Jugendarbeit, der Stadtjugendring und das Kulturamt verantwortlich.• Die Termine sind am 6. und 7. März (Faschingsferien), 16. und 17. März sowie am 6. und 7. Juli.• Anmeldung via E-Mail unter kommunalejugendarbeit@ schwabach.de oder unter der Rufnummer 09122/860-436• Zeit und Ort werden bei der Anmeldung mitgeteilt