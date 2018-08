Mega-Sommerparty lockt am 15. August ins Schwabacher Parkbad

SCHWABACH (pm/vs) - Genau das Richtige bei der aktuell herrschenden Sommerhitze: Am 15. August sind alle Kinder und Jugendlichen zu einer großen Beachparty ins Schwabacher Parkbad eingeladen.

Als Veranstalter zeichnen die Stadtwerke Schwabach verantwortlich und das Beste: Außer dem regulären Eintrittspreis fallen keine weiteren Gebühren an. Und das erwartet die Besucher von 14 bis 20 Uhr: ein buntes Animationsprogramm mit Wasserspielen, aufblasbaren Geräten, Luftballons, einer Wasserkrake, Unterhaltungsmusik vom DJ und vieles mehr. Damit sind alle Zutaten für einen spannenden und lustigen Ferientag enthalten. Absoluter Höhepunkt ist die Schaumkanone. Regelmäßig werden die Badegäste eingeseift „Bei vergangenen Veranstaltungen war die Schaumkanone immer ein Riesenspaß für alle Beteiligten“, so Dominik Vasen von der Firma Bädercoach Bäderbetriebe aus Schwabach, Partner der Parkbad Beachparty. Das Freibad liegt in Laufweite zum Schwabacher Bahnhof.