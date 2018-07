Musikabend mit jungen Talenten am 6. Juli in Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Mit schwungvoller Musik vom Impressionismus bis in die Frühmoderne wartet das Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Nürnberg am 6. Juli in Schwabach auf.

In Partnerschaft mit dem Kulturamt der Stadt Schwabach dürfen sich Konzertbesucherinnen und -besucher ab 19.30 Uhr im Markgrafensaal auf einen sommerlichen und abwechslungsreichen Abend freuen, denn mit seinem Programm spannt das Orchester unter der Leitung von Professor Guido J. Rumstadt einen Bogen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in das Jahr 1945.Gerahmt wird das Programm von spanischen Klängen aus der Carmen Suite – eines der wohl meistgespielten Werke des Musiktheaters – und Ausschnitten aus der schwungvollen Ballettmusik von Manuel de Fallas „Der Dreispitz“. Die jungen Musiker spielen außerdem das romantische Flötenkonzert in D-Dur von Carl Reinecke sowie das hochvirtuose Violakonzert von Béla Bartók. Den Höhepunkt bildet die berühmte „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Bis heute hat diese mitreißende Mischung aus Jazz- und Blueselementen, in Verbindung mit konzertanter Sinfonik, nichts von ihrer Faszination verloren.Karten gibt es im Bürgerbüro der Stadt Schwabach (Rathaus), Telefon 09122/860-0 und an der Abendkasse, 15 Euro/ermäßigt 12 Euro.