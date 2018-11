Musikalische Hommage an den genialen Komponisten Chris Beier

SCHWABACH - (pm/vs) - Am Freitag, 23. November, geht die besondere Konzertreihe „museomusicale“ ins dritte Jahr. Zu Gast im Stadtmuseum ist die Gruppe „AEOLIAN GREEN“.

Das Konzert, das um 19.30 Uhr beginnt, ist eine Hommage an den Nürnberger Pianisten und Komponisten Chris Beier. Wie immer verspricht das Label MetropolMusik Nürnberg außergewöhnlichen Musikgenuss.Chris Beier hat als Künstler und Lehrer die Jazzszene in Deutschland nachhaltig geprägt. Sein eminent virtuoses Klavierspiel und sein unbändiges Interesse an dem, was die Musik im Innersten zusammenhält, inspirierten mehrere Generationen junger Musiker. Aufgrund einer Erkrankung an Fokaler Dystonie - diese Störung in der Feinmotorik tritt vor allem bei Musikern auf - im Jahr 2002 war Chris Beier gezwungen, sich vom Konzertbetrieb zurückzuziehen. Sein letztes Album „Aeolian Green“ ist ein berührend stiller Abschied vom Klavier.Die Metropolmusik widmet sich mit dem Chris Beier Lyric Ensemble der innigen Musik von „Aeolian Green“ und übersetzt Beiers erlesene pianistische Klangsinnlichkeit in eine vielfarbig-intime Sextettbesetzung.Hinter dem Titel „museomusicale“ verbirgt sich seit Anfang 2016 eine kleine aber feine Konzertreihe des Kulturamtes Schwabach, die frische musikalische Ideen und Projekte präsentiert. Im intimen Rahmen des Schwabacher Stadtmuseums erwartet die Besucher ein außergewöhnlicher Musikabend allererster Güte.