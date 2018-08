Neues Spielgerät mit scharfen Zähnen am Schwabacher Stadtparkweiher

SCHWABACH (pm/vs) - Es ist Spielgerät und Sitzmöglichkeit in einem: Seit kurzem gibt es Zuwachs bei den Holzkrokodilen am Stadtparkweiher.

Initiatorin und Ideengeberin Marianne Lachmann freut sich zusammen mit dem Schwabacher Künstler Joachim Kintscher und Martin Hörndler vom Baubetriebsamt über das neue Kunstwerk. Drei Wochen hat Joachim Kintscher einen Eichenstamm mit der Motorsäge bearbeitet und diesem Urzeittier Gestalt verliehen. Dabei hat er darauf geachtet, dass das Holz schön glatt wurde, damit sich Kinder nicht verletzen können, wenn sie darauf klettern. Das alte Krokodil ist in die Jahre gekommen und an vielen Stellen morsch geworden. Es befindet sich gerade in der Werkstatt, wo Joachim Kintscher versucht, es wiederherzustellen. Wenn es klappt, wäre die Tierfamilie dann komplett.