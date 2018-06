Nochmal VIP-Tickets für das KIA Public Viewing in Schwabach gewinnen!

SCHWABACH (pm/vs) - Auch wenn die Deutschen ihr Auftaktspiel gegen Mexiko versemmelt haben, dem KIA Public Viewing am vergangenen Sonntag ist ein voller Erfolg beschieden gewesen: Rund 2.000 Besucher erlebten ein Fußball-Feeling der Extraklasse!

VIP-Tickets zu gewinnen

Mit dabei auf dem Festivalgelände am Angerparkplatz waren auch die sechs MarktSpiegel-Gewinnerinnen und -Gewinner, die ein VIP-Paket gewonnen hatten. Sie durften sich in der VIP-Arena mit bestem Blick auf die Leinwand nicht nur über Freigetränke freuen, sondern waren von zuhause aus mit einem PKW-Shuttle abgeholt und hinterher auch wieder zurückgefahren worden. Veranstalter Jochen Scharf (Metropol Automobile Jochen Scharf Gruppe) war von der Resonanz begeistert.Wer dieses Feeling auch einmal erleben möchte: Für das Spiel Südkorea gegen Deutschland am 27. Juni um 16 Uhr verlost der MarktSpiegel nochmals drei mal zwei VIP-Tickets mit den gleichen Konditionen. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Public Viewing Schwabach“ an gewinnspiel@marktspiegel.de. Teilnahmeschluss ist der 22. Juni 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wer möchte, kann auch gleich direkt hier auf der Homepage das Spielformular ausfüllen und abschicken.Weitere Informationen zum KIA Public Viewing gibt es im Internet.