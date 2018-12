Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Sonntag.13.01. Nürnberger Herrensitze mit Besuch der Ausstellung „Wander Land“

Tageswanderung Nürnberg – Herrensitze - Germanisches Nationalmuseum – Nürnberg. 3 Streifen Eine Reise durch die Geschichte des Wanderns. Die erste große Ausstellung zur Kulturgeschichte des Wanderns. In der großen Sonderausstellung sind auch vom Fränkischen Albverein e.V. Bund einige Sachen zu sehen. Eintritt Erw. 8.00 € o. Gruppenpreis Erw. 5,00 €. Der Preis der Führung von 1,5 Stunden, für die Sonderausstellung, wird auf die Teilnehmer aufgeteilt. Die Teilnahme ist auf 25 Personen begrenzt. Anmeldung bis 05.01.2019 verbindlich bei Waltraud Bauer Tel. 0911/454290

Leichts Gelände, Gehzeit. ca. 2 Stunden 7km

Treffpunkt: 10.00 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 10.19 Uhr S2)

Wanderführer: Waltraud Bauer erwartet die Gruppe in Nbg. Hbf. am Bahnsteig.

Gäste sind willkommen