Neumarkt in der Oberpfalz – Zwei, die sich nicht gesucht aber für die Bühne definitiv gefunden haben. Sie kennt man u.a. als Tschackeline Nullinger von der erfolgreichen Hörspielserie im Radio; ihn als „i“ und Ideengeber des legendären Duos „Da Bertl und i“. Eva Petzenhauser und Stefan Wählt machen sich als „Petzenhauser & Wählt“ gemeinsam auf, um die bayerischen Kabarettbühnen zu erobern. „Gess´n wird dahoam“ heisst ihr Debüt-Programm und darin widmen sie sich dem bayerischen Alltag im Wandel der Zeit und der Generationen. Am 01. Februar kommen sie um 20.00 Uhr erstmals nach Neumarkt in das Johanneszentrum

Karten für Petzenhauser & Wählt gibt es noch bei allen üblichen Verkaufsstellen von eventim.de sowie im Touristinfo Neumarkt. Karten per Post erhalten Sie unter Telefon 09422 805040. Weitere Infos auf www.agentur-showtime.de