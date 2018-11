„Reflection – Inclusion – Conclusion“ in der Alten Synagoge Schwabach

Schwabach : Alte Synagoge |

„Reflection – Inclusion – Conclusion“



Klaus Jäckle (Gitarre) & Robert Lampis (E-Gitarre)



Samstag, 17. November 2018, 20.00 Uhr



Alte Synagoge Schwabach



Synagogengasse 6, 91126 Schwabach







Ein außergewöhnliches Projekt der beiden namhaften Gitarristen Klaus Jäckle und Robert Lampis findet an diesem Abend seine Uraufführung. Klassische Gitarrenmusik wird experimenteller Klangkunst gegenüber gestellt und findet seinen Schlusspunkt in der Verschmelzung beider Stilarten. Sphärische Klangmalereien gepaart mit klar strukturierter Gitarrenmusik. Neben Improvisationen erklingen Werke von Agustin Barrios und Heitor Villa-Lobos.







Klaus Jäckle absolvierte mit Auszeichnung am Salzburger Mozarteum. Wesentlich beeinflusst hat ihn auch sein Mentor und Freund Pepe Romero, der sein Spiel ein „bewegendes Erlebnis“ nennt. Er ist in direkter Linie ein Schüler von Francisco Tárrega. Als gefragter Solist und Kammermusiker trat er auf renommierten Festivals und in großen Musikzentren auf, wie in Berlin, Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, Gasteig München. Er trat mit Künstlern wie Irena Grafenauer, Flöte, Tabea Zimmermann, Viola, dem Ensemble „Los Romeros“, dem Gewandhaus Quartett und war mit Marshall&Alexander auf ausverkauften Kirchentourneen durch ganz Deutschland unterwegs.







Robert Lampis studierte an der Musikakademie Kassel bei Wolfgang Lendle. Meisterkurse bei namhaften Künstlern wie Manuel Barrueco,



Hubert Käppel und David Russell folgten. Neben seiner Konzerttätigkeit als Solist arbeitet Robert Lampis auch an zahlreichen Literatuprojekten (u.a. mit Gerd Berghofer, Gerd Fürstenberger) mit.



Auch als Pädagoge hat sich Robert Lampis einen Namen gemacht. Derzeit ist er als Dozent an der Städt. Musikschule Bamberg tätig.