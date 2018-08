Schwabach neu entdecken: Stadtrundgang lädt am 2. September ein

Schwabach : Eingang Rathaus |

SCHWABACH (pm/vs) - Zu einem Rundgang durch die schöne Schwabacher Altstadt lädt das Tourismus-Büro am Sonntag, 2. September, ein. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr am Haupteingang des Rathauses, Königsplatz 1.

Die Tour führt zu den großen und kleinen Sehenswürdigkeiten der Goldschlägerstadt – angefangen vom Rathaus mit seinen goldenen Türmen über die Stadtkirche mit ihrem reich vergoldeten Hochaltar bis hin zu den wenig bekannten Fischerhäusern und dem ehemaligen Spital – und gibt einen guten geschichtlichen Überblick. Der Stadtführer weiß zudem auch viel Interessantes über Blattgold zu berichten.Der Rundgang in der Goldschlägerstadt dauert etwa 90 Minuten und kostet für Erwachsene 5 Euro und für Jugendliche 3 Euro (Kinder bis 12 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen immer frei). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.