Schwabacher Kammerchor lädt zur offenen Probe und zum Mitsingen ein

SCHWABACH (pm/vs) - Wer gerne miterleben möchte, wie hochwertige Stücke eingeübt werden, ist am 24. Juli herzlich zur öffentlichen Probe des Kammerchors Schwabach willkommen.

Nach dem Motto „Qualität statt Quantität“ werden jedes Jahr nur wenige, dafür aber umso musikalisch anspruchsvolle Stücke unter Leitung von Maximillian Bieberbach als Dirigent aufgeführt. Am 24. Juli, 19.30 Uhr, sind alle Musikfreunde in die Schule am Museums (Museumsstraße, Eingang Schulhof) eingeladen. Sie können unverbindlich zuhörern aber auch mitsingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer den Kammerchor live erleben möchte, hat am 22. Juli die Gelegenheit. Im Rahmen des Bürgerfestes treten die Frauen und Männer um 15 Uhr in der ehemaligen Synagoge auf. Ein Highlight wird auch das große Weihnachtskonzert am 26. Dezember in der Schwabacher Spitalkirche.