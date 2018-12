Seniorennachmittag der KG Die Schwabanesen

Am 20.01.2019 ist es soweit

Das Schwabacher Kinderprinzenpaar Rapheal I. und Léo I. wird inthronisiert!

Am 20.01.2019 wird zu Ehren dem, bisher designierten, Kinderprinzenpaar ein wundervoller Nachmittag veranstaltet.Seien Sie dabei, wenn unser Rapheal I. und unsere Léo I. offiziell inthronisiert werden!Auch hier haben wir ein tolles Programm auf die Beine gestellt, unter anderem:Reinhold Männer (Bütt)Katharina Weiser (Bütt)Kathrin Federschmidt (Bauchrednerin)…und natürlich unsere Solisten, Bambini, Jugendgarde, Juniorengarde, Prinzengarde und Männerballett!Eintrittskarten können im Vorverkauf über das Ticketportal auf unserer Homepage ( www.schwabanesen.de ) oder beim Bürobedarf Fahrner (direkt am Rathaus) erworben werden. Eine Tageskasse wird es am 20.01.2019 auch geben.