Samstag. 06.10. Tag der Regionen: Die Teichbewirtschaftung im Land der Himmelsweiher

Tageswanderung Weisendorf - Mechelwind - Poppenwind - Kleinneuses – Höchstadt. TTplus 10

Leichtes Gelände, Gehzeit. ca. 5 Stunden 19km,

Treffpunkt: 07:25 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 07:39 Uhr S2) umst, in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 08:11 Uhr S1)

Treffpunkt: 07:55 Uhr Nürnberg. Hbf. Mh. (Abfahrt. 08:11 Uhr S1)

Wanderführer: Jürgen Lange-Tropper, Tel. 0911/45009339 (Mo-Fr 7:00-16:00)

Mit Führung (5,00 €) zum Thema Teichbewirtschaftung bei einem Teichwirt in Poppenwind.

Anmeldung bis 04.10. - Teilnehmerbegrenzung 25 Personen. Siehe auch Beschreibung in der FA zum Tag der Regionen.

Gäste sind willkommen