TATORT-Führungen: Auf den Spuren von Schwabachs Kriminellen

SCHWABACH (pm/vs) – Natürlich wohnen in der Goldschlägerstadt in der Regel gesetzestreue Bürgerinnen und Büger. Es gab und gibt aber auch die so genannten "schwarzen Schafe": Die beiden Kommissare im Ruhestand Franz Müller und Jürgen Schabtach erzählen am Samstag, 18. August, um 16 Uhr Geschichten von Schwabachs großen und kleinen Verbrechern, von Kriminalfällen und Strafen von gestern und heute. Treffpunkt ist der Schillerplatz (am Brunnen) um 16 Uhr. Tickets gibt’s bei den Kommissaren vor Ort für 5 Euro pro Erwachsenem, Jugendliche ab 12 Jahren zahlen 3 Euro. Weitere "Offene TATORT-Führungen" finden am Samstag, 15. September, und am Samstag, 20. Oktober, jeweils um 16. Uhr statt. Eine Anmeldung ist jeweils nicht erforderlich.