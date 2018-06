Teilnahme am Bahnsommer: Über den schönsten Felsengrat der Fränkischen zum Grillvergnügen am Hohenstein

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Samstag 14.07. Teilnahme am Bahnsommer: Über den schönsten Felsengrat der Fränkischen zum Grillvergnügen am Hohenstein

TW Riegelstein - Eibgrat - Henneberg - Hohenstein – Rupprechtstegen. TTplus 10,

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 5,5 Stunden 19km

Treffpunkt: 06:55 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 07:04 Uhr R6) umsteigen N-Hbf. Der WF erwartet die Gruppe in N-Hbf. in der Mittelhalle.

Treffpunkt 07:25 Uhr N-Hbf. Mh. (Abf. 07:38 Uhr)

Wanderführer Jürgen Lange-Tropper 0911/45009339 (Mo-Fr 7:00-16:00) Leistung: Fahrkarte, Essen und ein Alkoholfreies Getränk nur Buchbar über Bookingkit. Preis 49,00 €

Am Vereinsheim des FAV wird gegrillt. Anmeldung bis Dienstag 10.07. wegen Essensbestellung und Bus.

Gäste sindwillkommen