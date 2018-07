Travestie-Theaterstück feiert am 8. Juli Premiere in Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Nein, TME ist immer noch die Abkürzung des Theatrum-Mundi-Ensembles, auch wenn beim aktuellen Stück das T auch für „Travestie“ stehen könnte. Premiere ist am kommenden Sonntag, 8. Juli.

Die Termine

Unter dem Theaterkracher „zum beschwipsten Stöckelschuh“ von Jan Peterhandwahr verbirgt sich eine rasante Komödie rund um Fußball und Toleranz. Zum Inhalt: Dummerweise steht die Fußball-Stammkneipe eines Sportvereins auf städtischem Gelände und soll einem Einkaufszentrum weichen. Da kommen drei Kneipenfreunde auf eine geniale Idee: Sie wollen aus dem Gebäude eine Travestie- und Schwulenkneipe machen und hoffen auf einen Minderheitenschutz. Doch so einfach ist das Ganze nicht. Denn um kulturell zu überzeugen, müssen die drei Männer auch in Stöckelschuhen und Kostümen ihre „Frau“ stehen. Eine rasante Achterbahn mit Witz und Charme für Toleranz und Fairness kann beginnen.Veranstalttungsort ist der Bürgerhof. Bei schlechtem Wetter kann in den Bürgersaal ausgewichen werden. Tickets gibt es in der Schwabacher Buchhandlung Lesezeichen, Königsplatz 29a.Sonntag, 8. Juli; Montag, 9. Juli; Donnerstag, 12. Juli; Freitag, 13. Juli und Samstag, 14. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.Weitere Informationen gibt es im Internet.