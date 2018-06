Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnerstag 23.08. Wanderung im Naturpark Frankenhöhe. TTplus 10

Tageswanderung Burgbernheim (Wildbad Bf.) – Eisernes Kreuz – Himmelfahrtsberg - am Tiefenbach entlang zum Wildbad – danach durch uralte Alleen, an imposanten Buchen und Eichen vorbei zum Teufelshäuschen und am Langskeller Abstieg zum Bf.

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 3 Stunden 13km

Treffpunkt: 07:55 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt 08:05 Uhr R6) umst. N-Hbf. (Abf. 08:33 Uhr) umst. Ansb. Bf. (Abf. 09:10 Uhr)

Wanderführer Lisa Rikirsch

Gäste sind willkommen