Wanderung Von der Pflanze in die Tasse

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Samstag 15.09. Von der Pflanze in die Tasse

Tageswanderung Beilngries Hafen – Dietfurt im Altmühltal. Schluss Einkehr

Führung in der Kaffeerösterei 1-1,5 Stunden, Verkostung kostet extra !!!! es kann auch eingekauft werden.

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 3-4 Stunden 11km

Treffpunkt: 1 07:15 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt07:30 Uhr) Fahrgemeinschaft bilden

Treffpunkt: 2 08:30 Uhr Beilngries Hafen

Zurück nach Beilngries Hafen mit dem Bus Fahrpreis ca. 3,00 €

Wanderführer Silvia Frey Telefon 08461 7057336 erwartet die Gruppe in Beilngries Hafen. Anmeldung bis 14.9.

Gäste sind willkommen