Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Sonntag. 16.12. Zum Weihnachtsmarkt auf der Burg Hoheneck

Tageswanderung Ipsheim – Burg Hoheneck – Ipsheim. TTplus 10

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 2,5 Stunden 8km

Treffpunkt 13:25 Uhr Schwabach Bahnhof (Abfahrt. 13:39 Uhr S2) umst. in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 14:05 Uhr R1) umst. in Neustadt a.d.Aisch Bf. (Abfahrt. 14:38 Uhr R81) Taschenlampe für den Heimweg mitbringen.

Wanderführer Siegfried Bauer erwartet die Gruppe am Bahnsteig S2 Nbg. Hbf. Autofahrer Ipsheim Bahnhof 14:51 Uhr

Gäste sind willkommen