"Weihnacht´n - un´ sunsd nu wos!" - Mundartkabarett mit Sven Bach

Schwabach : Kleinkunstbühne Galerie Gaswerk |

SVEN BACH - Fränkischer Mundartkabarettist, Mundart- und Mundwerkakrobat

„Weihnacht´n und sunsd nu wos!“



Am 09.12.2018 in der Kleinkunstbühne Galerie Gaswerk, Nördliche Ringstr. 9,

91126 Schwabach



„Weihnacht´n und sunsd nu wos!“ Das Weihnachtsprogramm des Mundart- und Mundwerkakrobaten Sven Bach beleuchtet alle Feinheiten der Vorweihnachtszeit und des Trubels vor und um Weihnachten herum. Er bedauert die Ehemänner im Geschenkkaufwahn und gewährt Einblick in das Seelenleben eines Frankens in der hektischen Zeit. Die schon fast „kultige“ Geschichte vom Tannenbaum fehlt dabei ebenso wenig wie ein Streifzug durch die fränkischen Essgewohnheiten, Begegnungen mit dem in Franken so gefürchteten „Bulzermärtl“, Vereinsweihnachtsfeiern und vielen anderen Begebenheiten „rund um die Tooch“.

„Weihnacht´n und sunsd nu wos!“ Zwei erholsame, heitere und witzige Stunden zwischen all dem Trubel und der Hektik!



„3 Minuten Lachen ersetzen 30 Minuten Joggen“ sagt Sven Bach. So bietet dieser Abend die einmalige Gelegenheit überschüssige Pfunde bereits vor Weihnachten zu bekämpfen um mit einem entspannten „Normalgewicht“ in die kalorienreichen Tage zu starten.



Mundartliedla, Mundartversla und lustige Zwischeng´schichtla, fränkisch bodenständig und mit einer gehörigen Portion Humor!

Der auch bei der „Närrischen Weinprobe“ und „Franken Helau“ im Faschingsprogramm des Bayerischen Fernsehens, sowie regelmäßig im Franken-Fernsehen zu sehende Sven Bach kommt mit einem Programm für Franken, Fränkinnen, Wahlfranken, Sympathisanten und diejenigen, die auch die „software“ der Franken auch „rund um Weihnachten“ kennenlernen und verstehen wollen.



Kleinkunstbühne Galerie Gaswerk, Nördliche Ringstr. 9, 91126 Schwabach

Kartenvorverkauf: Tel.: 09122/937882, h.kehrbach@kehrbach.de

Eintritt: 17,-- Euro