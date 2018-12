Zum 22. Krippenweg in Neunkirchen am Sand, den es so das letzte Mal, in dieser Art, gibt.

Donnerstag. 03.01. Zum 22. Krippenweg in Neunkirchen am Sand, den es so das letzte Mal, in dieser Art, gibt. TTplus7

Kurzwanderung Neukirchen Krippenweg, 50 Stationen aus China, Peru, Südtirol, Krippen aus vielen Teilen der Welt. Hobby- und Profikünstler modellierten Figuren von Finger- bis Lebensgröße aus Ton, Glas, Pappmache, Kunstharz und bemalten Beton. Dauer der Führung ca. 1½ Stunden mit Schlusseinkehr.

Treffpunkt: 13:15 Uhr Schwabach Bf. (Abfahrt. 13:34 Uhr R6) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 14:08 Uhr R3) WF erwartet die Gruppe am Gleis 5 in Nbg. Hbf.

Wanderführer: Waltraud Bauer, Anmeldung bis 27.12.2018 unter Tel. 0911/454290

Führung Erw 3,00 €, Glühwein und Lebkuchen gegen eine Spende.

Gäste sind willkommen