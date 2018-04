Auf geht`s zum „Karteln am Montag“ in der Seniorenwohnanlage "Rednitzgarten".

REDNITZHEMBACH -- Jeden 1. & 3. Montag im Monat treffen sich regelmäßig in der Seniorenwohnanlage "Rednitzgarten" begeisterte "Kartler" um sich an dem bayerischen Kultspiel "Schafkopfen" zu erfreuen. Einige der Spieler lernten es schon in jungen Jahren und ein Teil erwarben ihr Wissen bei unserem Schafkopfunterricht, den wir vor einiger Zeit angeboten hatten. Erfreulicher Weise sind nun auch viele weibliche Kartelfreunde in unserer geselligen Runde.



Die Kartelrunde trifft sich um 15 Uhr im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage "Rednitzgarten", in Rednitzhembach, Steigerwaldstrasse 3a. Der nächste Karteltreff ist am 7. Mai 2018. Bitte beachten Sie, dass am 21. Mai keine Schafkopfrunde stattfindet. Zu diesen Kartelrunden sind neue Besucher immer herzlich eingeladen.



Die Spieler verfügen über eine gute bis sehr gute Spielstärke. Alle sind mit Begeisterung und Freude dabei. Wenn Sie "Schafkopfen" können und wieder mal in einer munteren Runde spielen möchten, melden Sie sich einfach bei der untenstehenden Telefonnummer.





Für nähere Informationen steht Familie Gillmeier unter 09122/72819 zur Verfügung.