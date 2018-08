Goldene Bürgermedaille für Dr. Roland Oeser

SCHWABACH (pm/vs) - Große Ehre für einen verdienten Politiker: Dieser Tage hat Bürgermeister Dr. Roland Oeser die Goldene Bürgermedaille der Stadt Schwabach erhalten.

„Schon in der Schule habe ich Dich als engagierten, begeisterungsfähigen und jederzeit offenen Menschen kennengelernt“, lobte Oberbürgermeister Matthias Thürauf seinen ehemaligen Lehrer Dr. Roland Oeser. Aus den Händen des OB erhielt Dr. Oeser im Rahmen einer Feier zu dessen 70. Geburtstag die Goldene Bürgermedaille.„Kulturbürgermeister“ Dr. Oeser hat sich durch sein jahrzehntelanges, engagiertes Wirken für Kultur, Umweltschutz und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Stadt Schwabach in außergewöhnlichem Maße verdient gemacht. Seit 1996 ist Roland Oeser für die Grünen, die er in Schwabach mitbegründete, Mitglied des Schwabacher Stadtrats. Im Mai 2008 wurde er vom Stadtrat zum ehrenamtlichen 2. Bürgermeister gewählt. In seiner Amtszeit wurde unter anderem die Laubhütte in der ehemaligen Synagoge zu einem Standort des Jüdischen Museums ausgebaut.Auch den persönlichen Einsatz für den Umweltschutz und für Fairen Handel in Schwabach hob OB Thürauf hervor. Bereits in den frühen 1990-er Jahren hat Oeser als Lehrer am AKG ein Modell-Projekt für die Installation von Solarzellen auf einem Schuldach initiiert. Für den Fairen Handel in Schwabach engagiert sich Oeser ebenfalls seit einigen Jahren und hat die Anstrengungen dafür, dass Schwabach Fair-Trade-Town wurde, maßgeblich unterstützt. Auch für das Car-Sharing und die Elektromobilität setzt sich Bürgermeister Dr. Oeser konsequent ein.