Jeder kann mithelfen: Schwabach sammelt Medikamente für Kalambaka!

SCHWABACH (pm/vs) - Schwabach liegen die Partnerstädte am Herzen. Aktuell geht es um weitere dringend benötigte Medikamenten-Lieferungen für die Stadt Kalambaka in Griechenland.

Schon seit Jahren hilft das Schwabacher Kalambaka-Komitee griechischen Einwohnern der Region Trikala in schwieriger Lage. So wurden bereits über 400 Kilo Medikamente zusammengetragen und an die soziale Gemeinde-Apotheke in Trikala, der Kreisstadt Kalambakas, gesendet. Der letzte Transport ging im Mai nach Griechenland. Die gespendeten Medikamente und medizinischen Hilfsmittel wie Krücken und Brillen werden kostenlos an Menschen ohne Krankenversicherung oder mit geringem Einkommen verteilt. Die Schwabacher Delegation, die vor kurzem Kalambaka besuchte, hat auch die Apotheke in Trikala besucht. Dort konnte sie sich nicht nur vom sicheren Transport der Medikamente, sondern auch von der Arbeit überzeugen, die eine Pharmazeutin und ein Sozialpädagoge dort für die Bedürftigen leisten.Weitere Spenden sind allerdings notwendig. So ruft das Kalambaka-Komitee die Bürgerinnen und Bürger zu einer erneuten Hilfsaktion auf und sammelt nicht mehr benötigte Medikamente (bitte auf das Haltbarkeitsdatum achten!) für die von der Krise schwer getroffene griechische Bevölkerung. Medikamente können bei den beiden Komitee- Vorsitzenden abgegeben werden:• Monika Heinemann, Alte Rother Straße 21, 91126 Schwabach, Telefon 09122/8850811 oder• Helena Boussi, Am Strichen 4, 91189 Rohr, Telefon 09876/978 898.