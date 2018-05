Lust auf Sitz Tanz?

Rednitzhembach: seniorenwohnanlage | REDNITZHEMBACH -- Die Leiterin der Diakonie-Betreuung Heidi Bär lädt alle Seniorinnen und Senioren aus Rednitzhembach und Umgebung zu einer Sitztanzrunde mit Irene Kursawe ein. Der unterhaltsame Übungskurs findet im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage in Rednitzhembach, Steigerwaldstrasse 3a statt. Die nächsten Termine sind immer Dienstags 5. Juni, 19. Juni, 3. Juli, 17. Juli und 31. Juli 2018 ab 10 Uhr.



Irene Kursawe ist die Übungsleiterin und wird mit den Senioren, die sich gerne zur Musik bewegen, leichte Übungen und Tänze einstudieren. Der Tanz im Sitzen bietet allen die Gelegenheit, den Körper zu trainieren und in geselliger Runde an der Bewegung Spaß zu haben. Bewegungseinschränkungen spielen bei diesem Kurs keine Rolle. Der Sitztanz wird die Muskeln trainieren und stärken, damit sich die Teilnehmer gesundheitlich wohler fühlen.



Damit es nicht zu anstrengend wird, bringt die Übungsleitern in den Entspannungspausen kleine Geschichten und Rätsel mit.



Eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren, die Freude an der Musik und Bewegung haben. Für diesen unterhaltsamen Kurs entstehen keine Kosten. Interessierte dürfen gerne vorbeischauen.



Text von Babette Gillmeier