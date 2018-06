Manfred Roth Stiftung: 10.000 Euro für das Projekt Vesperkirche überreicht

NÜRNBERG (pm/vs) - Im Sinne von Manfred Roth setzt die nach ihm benannte Stiftung ihre Arbeit konsequent fort und hat dieser Tage eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an die Vesperkirche Nürnberg übergeben.

Bei diesem Projekt verwandelt sich der Innenraum der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in der Allersberger Straße jedes Jahr ab Mitte Januar für rund sechs Wochen in einen großen Speisesaal. Jeder kann hier unter anderem für einen symbolischen Preis von einem Euro ein warmes Mittagessen zu sich nehmen. Den Kontakt zur Manfred Roth Stiftung hatte Thomas Henrich hergestellt. Henrich übernimmt ehrenamtlich im Ruhestand das so genannte „Fundraising“ für verschiedene gemeinnützige Projekte. Aktuell ist er für die Vesperkirche im Einsatz. Den symbolischen Spendenscheck erhielten Pfarrer Bernd Reuther (Leiter der Vesperkirche) und Evelyne Meissner sowie Thomas Kalbreier (beide vom Leitungsteam der Vesperkirche) aus den Händen vom Vorstand der Manfred Roth Stiftung (NORMA), Dr. Wilhelm Polster, und vom Stiftungsrat Klaus J. Teichmann. Das Team der Vesperkirche bedankte sich herzlich bei der Manfred Roth Stiftung und Thomas Henrich. Diese Summe sei ein wichtiger Grundstock, damit man die Aktion auch im Winter 2019 von den Kosten her gesehen wieder stemmen könne.