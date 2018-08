Oberbürgermeister Mattihas Thürauf: Zugtaufe nach Schwabach holen!

SCHWABACH (pm/vs) - Wenn möglichst viele bis 3. September ihre Stimme für Schwabach im Internet abgeben, dann trägt vielleicht bald ein neuer Regionalexpress den Namen der Goldschlägerstadt.

Den Wettbewerb hat die DB Regio Bayern ausgeschrieben. Zuerst mussten sich alle Teilnehmer mit einer öffentlichen Bürgermeister-Aktion das Thema betreffend vorstellen. In Schwabach durften Kinder im Rahmen des Bürgerfestes einen Miniaturzug der Firma Fleischmann vergolden. Das Modell wurde anschließend versteigert und der Erlös in Höhe von 1.000 Euro dem im Bau begriffenen neuen Waldkindergarten übergeben. Schwabachs Oberbürgermeister Matthias Thürauf für sein Bewerbungsmotiv: „Das Stadtmuseum beherbergt auf 800 Quadratmetern die weltweit größte Sammlung von Spielwaren und Modelleisenbahnen der Firma Fleischmann“.Doch Schwabach ist nicht alleine, es gibt zwei starke Mitbewerber: In Georgensgmünd hatte Bürgermeister Ben Schwarz mit einem Team aus Gemeinderäten, Gemeindemitarbeitern und Mitarbeitern von Sozialverbänden einen Tag lang einen „Trageservice“ zu den Steigen am Gmünder Bahnhof organisiert. Damit wurde der Wunschtraum „barrierefreier Bahnhof“ einen Tag lang Wirklichkeit.Treuchtlingens Bürgermeister Werner Baum hatte den Stadtbahnhof für einen Tag lang zusammen mit der Stadtverwaltung, der Firma Altmühltaler und ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern in eine Wellnessoase verwandelt. Für die Reisenden gab es unter anderem Gratis-Mineralwasser, Liegestühle zum Ausruhen und fachgerechte Entspannungsmassagen.Wer mitmachen will, muss im Internet die entsprechende Seite aufrufen und für einen der Kandidaten seine Stimme abgeben. Teilnahmeschluss ist der 3. September 2018.