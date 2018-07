Podiumsdiskussion in Schwabach: Hat der Beruf als Hebamme noch eine Zukunft?

SCHWABACH (pm/vs) - Zur Podiumsdiskussion „Für eine sichere Zukunft der Hebammen – was können wir tun?“ laden die Frauenkommission und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Sabine Reek-Rade am Montag, 9. Juli, um 19.30 Uhr in die Galerie Gaswerk, Nördliche Ringstraße 9 ein.

An der Diskussion teilnehmen werden die FDP-Bundestagsabgeordnete Britta Dassler, die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt von den Freien Wählern, die Landtagsabgeordnete Verena Osgyan von den Grünen, die CSU-Bezirksrätin Rosy Stengel und die SPD-Landtagskandidatin Claudia Arabackyj. Gemeinsam sollen die Ursachen für die schwierige Situation der Hebammen und Maßnahmen für die Zukunft diskutiert werden. Den Abend moderiert die Vorsitzende der Frauenkommission Ursula Kaiser-Biburger. Fragen aus dem Publikum sind willkommen. Der Eintritt ist frei.Der städtischen Frauenkommission liegen der Erhalt dieses Berufs und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Hebammen am Herzen. Die Frauenkommission konnte bereits erste lokale Verbesserungen anstoßen, die durch Oberbürgermeister Matthias Thürauf und Knut Engelbrecht, Referent für Recht, Soziales und Umwelt, für Schwabach eingeleitet worden sind.