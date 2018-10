Rettungseinsatz im ORO Schwabach: 17 Personen wegen Atemwegsreizungen behandelt

SCHWABACH (ots/vs) - Am Dienstagabend (30.10.2018) musste das ORO-Einkaufszentrum in Schwabach geräumt werden. Mehrere Personen erlitten zuvor leichte Verletzungen und mussten in diesem Zusammenhang durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Gegen 18.15 Uhr erhielt die Einsatzzentrale die Mitteilung über beißenden Geruch in einem Geschäft im ersten Stock. Zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Schwabach trafen kurz darauf vor Ort ein. Da bereits mehrere Personen über Atemwegsbeschwerden klagten, wurde in der Folge die Evakuierung des gesamten Einkaufszentrums veranlasst. Beamte der Polizeiinspektion Schwabach führten zudem die Absperrungs- und Verkehrsmaßnahmen durch.Nach derzeitigen Erkenntnissen mussten 17 Personen wegen Atemwegsreizungen durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden. 3 Personen kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.Die Feuerwehr führte mehrere Messungen im Gebäude durch, die keinerlei Hinweise auf gefährliche Stoffe erbrachten. Die Ursache ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Brandursache kann jedoch ausgeschlossen werden. Gegen 19.45 Uhr konnte die Feuerwehr Entwarnung geben und die Mitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.