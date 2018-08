Spendenschwimmen in Schwabach bringt Rekordsumme

SCHWABACH (pm/vs) - Weil soviel Menschen wie nie zuvor beim diesjährigen Spendenschwimmen mitgemacht haben, konnte Oberbürgermeister Matthias Thürauf dieser Tage die Rekordsumme von 4.233,60 Euro vermelden.

Unterstützte Projekte

Das Geld kommt vier Schwabcher Kindertagsstätten sowie der Partnerstadt Gossas zugute. 200 Schwimmerinnen und Schwimmer hatten im Juli genau 2.584 Bahnen oder 129 Kilometer im Parkbad zurückgelegt. Die zahlreichen Sponsoren gaben 1,64 Euro pro Bahn. Der Betrag wird Anfang September noch aufgestockt, wenn die Firma „Ribwich Foodtruck“ noch den Inhalt ihrer Trinkgeldbox dazu geben wird.• Gossas: Margot Feser und ihre Kolleginnen aus dem Gossas-Komitee, Hanne Hofherr und Irmgard Sittauer, werden das Spendengeld als Grundstock für einen neuen Kindergarten in dem kleinen Savannendorf Diaby Kondel in der Nähe von Gossas einsetzen.• Dr. Paul-Hermann Zellfelder, Geschäftsführender Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde St. Martin (Träger der Kitas St. Martin, St. Lukas und St. Matthäus) will damit einen gemeinsamen Ausflug aller drei Kitas organisieren• Die Kita „Flohkiste“ kauft mit dem Geld einen neuen Kaufladen, mit dem alle Kinder der Einrichtung spielen können.