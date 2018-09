Stadt Schwabach erweitert Elektrofuhrpark

SCHWABACH (pm/vs) - Gute Nachricht für das Stadtklima: Ab sofort können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Schwabach im Rahmen ihrer Aufgaben neben den bewährten fünf Elektrofahrrädern jetzt auch dauerhaft sechs Elektroautos nutzen.

Zwei Fahrzeuge des Modells Goupil G3 sind neu im Bestand der Stadtgärtnerei. Ein Fahrzeug hatten die Mitarbeiter leihweise bereits für zwei Jahre auf die Alltagstauglichkeit hin getestet: Da sich das schmale Fahrzeug mit einer großen Ladefläche bewährt hat, hat die Stadt nun den geliehenen und einen weiteren Goupil G3 gekauft.Thomas Sturm, Leiter des Baubetriebsamts: „Meine Mitarbeiter nutzen die Autos besonders für schmale Einfahrten und auf schmalen Wegen, wie zum Beispiel auf dem Friedhof oder im Apothekersgarten. Gerade dort sind die Fahrzeuge absolut alltagstauglich.“ Die Reichweite der Goupils beträgt je nach Temperatur 20 bis 45 Kilometer. Bürgermeister Dr. Roland Oeser ist überzeugt: „Mit CO2-freier Mobilität vor Ort trägt die Stadt zur Entlastung der Schadstoffbilanz in Schwabach bei.“Außerdem neu sind drei „Smart fortwo“ für Dienstfahrten. Ein Fahrzeug nutzen die Mitarbeiter vom Referat 2 in der Nördlichen Ringstraße. Die anderen zwei Smart fortwo stehen in der Albrecht-Achilles-Straße für das Stadtplanungsamt und das Umweltschutzamt bereit. Stadtbaurat Ricus Kerckhoff: „Gerade für die Dienstfahrten im Stadtgebiet sind die E-Fahrzeuge eine umweltfreundliche Alternative.“ Für jedes Elektroauto gibt es auch eine eigene Ladestation, da Ladestationen sicherer und schneller als Haushaltssteckdosen sind.Dazu kommt der Renault Kangoo, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Poststelle der Stadt Schwabach die Post zwischen den einzelnen Verwaltungsgebäuden bereits seit 2014 verteilen.