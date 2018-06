Tiefbauamt legt roten Teppich vor Schwabacher Traditionsgeschäft aus

Vor gut einem Monat haben die Bauarbeiten des ersten Bauabschnitts für den Straßenbau in der Friedrichstraße begonnen. „Trotz mancher Überraschung im Untergrund ist der Bauablauf im Zeitplan“, berichtet Christina Greiner vom städtischen Tiefbauamt. Die Mitarbeiter der Firma „Holler und der Steinsetzer“ haben ein offenes Ohr für die Anregungen und Wünsche der Anlieger. „Es herrscht ein sehr gutes Miteinander zwischen Bürgern, der Baufirma und der Stadt“, so Greiners Kollege Jörg Maier. „Gemeinsam wird versucht, das Beste aus der belastenden Situation zu machen.“Das bestätigt auch der Besitzer des alteingesessenen Radgeschäfts „Fahrrad Halbmeier“, Hans Halbmeier, vor dessen Laden derzeit die Arbeiten stattfinden. „Eine nette Idee ist der rote Teppich, der vom Tiefbauamt ausgelegt wurde. Man erkennt sofort, wo zu laufen ist, außerdem bleiben die Schuhe etwas sauberer. Meine Kunden kommen ins Geschäft und sagen als erstes: ‚Shoppen über den roten Teppich, das ist ja was ganz Neues; sowas kennt man ja nur aus Monaco!‘“Bis Ende November soll der erste Bauabschnitt wieder komplett befahrbar sein. Seit Anfang Juli sind die Pflasterarbeiten ab der Straße „Auf der Aich“ im Gange. Während des Bürgerfestes und bei der ‚goldschläger nacht‘ werden die Arbeiten so geplant, dass auch die Cafés und Gastronomiebetriebe bei diesen Ereignissen mitfeiern können.Für weitere Informationen stehen Christina Greiner (Telefon 09122/860-564; E-Mail: christina.greiner@schwabach.de) oder Jörg Maier (Telefon 09122/860- 563; E-Mail: joerg.maier@schwabach.de) zur Verfügung.