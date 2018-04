Uwe Feser und Marcel Schneider! Gemeinsam helfen sie Kindern in Not

SCHWABACH (mask) - Er ist einer der erfolgreichsten Automobil-Unternehmer Deutschlands: Uwe Feser, Gesellschafter der Feser-Graf Gruppe (über 1800 Mitarbeiter). Sein Mitstreiter ist für die SPD gerade auf dem Sprung in den Landtag: Opernball-Coiffeur Marcel Schneider. Gemeinsam helfen sie Kindern in Not!

Jetzt luden die beiden zum Benefizabend nach Schwabach ein: 120 Freunde & Kunden konnten sie im Audi-Autohaus Feser begrüßen, auch CSU-OB Matthias Thürauf kam.Hintergrund: Die Uwe Feser Kinderfonds-Stiftung hilft seit vielen Jahren in der fränkischen Region gezielt & wirkungsvoll Not leidenden Kindern & Familien, hat bereits 70 Projekte (mit teilweise fünfstelligen Beträgen) und 710 Kinder tatkräftig unterstützt. Marcel Schneider setzt sich seinerseits seit über 16 Jahren für benachteiligte Kinder und Tiere ein, konnte in 47 Benefiz-Veranstaltungen 440.000 Euro einsammeln. Der Erlös des jetzigen Abends (5800 Euro) geht an die Uwe Feser Kinderstiftung, an die Frühförderung der Lebenshilfe Schwabach/Roth sowie ans Tierheim Roth.