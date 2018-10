Wird Karl Freller der 1. Vizepräsident des amtierenden Bayerischen Landtages?

REGION (pm/vs) - Dieser Tage ist der Schwabacher Landtagsabgeordnete Karl Freller mit großer Mehrheit von seiner CSU-Fraktion als Kandidat für das Amt des 1. Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages nominiert worden.

Die Wahl von Freller sowie von der designierten Landtagspräsidentin Ilse Aigner und den voraussichtlich fünf weiteren Vizepräsidenten – jede Fraktion erhält vermutlich einen – wird dann in der konstituierenden Sitzung des neuen Bayerischen Landtags am 5. November stattfinden. Bis dahin ist Freller stellvertretender CSU-Fraktionsvorsitzender. „Diese Nominierung ist natürlich ein toller Vertrauensbeweis meiner Fraktion. Vizepräsident des Hohen Hauses ist eines der höchsten politischen Ämter, das in Bayern vergeben werden kann. Ich sehe daher dem 5. November mit großer Freude entgegen“, so Freller über den großen Zuspruch seiner Fraktion, die bei der Abstimmung zwischen ihm und Angelika Schorer mit einem Ergebnis von 60 zu 21 (74,1 Prozent) gestimmt hatte. Insbesondere seine ausgleichende Art, sein überparteiliches Ansehen und sein großes Engagement gegen jede Form des Extremismus hat die Fraktion bewogen, Freller für dieses Amt aufzustellen. Der Abgeordnete aus dem Stimmkreis Nürnberg-Süd und Schwabach ist in der neuen Legislaturperiode der dienstälteste Abgeordnete und hatte bei der Landtagswahl die geringsten CSU-Verluste aller bayerischen Stimmkreise zu verbuchen.